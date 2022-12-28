"التضامن" تكشف شروط الحصول على دعم نقدي من “تكافل وكرامة”

قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر التي لديها أطفال حتى 18 عامًا، لضمان الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال والخدمات المتكاملة للأم، حتى نضمن المجتمع معافي من الأمراض.

وأشار "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الحصول على الدعم النقدي في تكافل وكرامة مشروط بالتحاق الأطفال بالتعليم، وهناك تنسيق مع الجامعات الخاصة لإلحاق الطلاب المتفوقين بالجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية وخلافه.

برنامج تكافل وكرامة يستهدف كبار السن فوق الـ65 عامًا

وتابع، أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف كبار السن فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، مشيرًا إلى أن البرنامج يتعامل مع يتيم الأب وفقًا للقانون، حيث يعمل البرنامج على توفير الرعاية للفئات الأشد احتياجًا دون أي شروط.

تحديات كثيرة واجهت وزارة التضامن في بداية تطبيق برنامج “تكافل وكرامة”

وأوضح أن هناك تحديات كثيرة واجهت وزارة التضامن في بداية تطبيق برنامج “تكافل وكرامة” مثل العشوائية في توزيع الدعم، وعدم وجود معايير محددة لقياسات الفقر، خلاف تركيز الدعم في الوجه البحري، رغم أن نسبة الفقر في الصعيد أعلى بكثير، مشيرًا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” نجح في إعداد أوراق ثبوتية لكافة لحاصلين على الدعم وبشكل محدث