ads

"التضامن" تكشف شروط الحصول على دعم نقدي من “تكافل وكرامة”

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر التي لديها أطفال حتى 18 عامًا، لضمان الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال والخدمات المتكاملة للأم، حتى نضمن المجتمع معافي من الأمراض.

وأشار "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الحصول على الدعم النقدي في تكافل وكرامة مشروط بالتحاق الأطفال بالتعليم، وهناك تنسيق مع الجامعات الخاصة لإلحاق الطلاب المتفوقين بالجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية وخلافه.

txt

التضامن: “تكافل وكرامة” لم يُعد لمساعدة الأسرة مدى الحياة

برنامج تكافل وكرامة يستهدف كبار السن فوق الـ65 عامًا

وتابع، أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف كبار السن فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، مشيرًا إلى أن البرنامج يتعامل مع يتيم الأب وفقًا للقانون، حيث يعمل البرنامج على توفير الرعاية للفئات الأشد احتياجًا دون أي شروط.

txt

التضامن: نعمل على التصدي للفقر متعدد الأبعاد

تحديات كثيرة واجهت وزارة التضامن في بداية تطبيق برنامج “تكافل وكرامة”

وأوضح أن هناك تحديات كثيرة واجهت وزارة التضامن في بداية تطبيق برنامج “تكافل وكرامة” مثل العشوائية في توزيع الدعم، وعدم وجود معايير محددة لقياسات الفقر، خلاف تركيز الدعم في الوجه البحري، رغم أن نسبة الفقر في الصعيد أعلى بكثير، مشيرًا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” نجح في إعداد أوراق ثبوتية لكافة لحاصلين على الدعم وبشكل محدث

وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة الرعاية الصحية المتكاملة الدعم النقدي برنامج “تكافل وكرامة”

مواد متعلقة

"التضامن" تعلن إجراء الفحوصات الطبية على الحاجة حمدية صائدة السمك بيدها

عضو أمناء 57357 يكشف الكواليس.. لماذا طلب اجتماعًا عاجلًا مع وزيرة التضامن؟

الأكثر قراءة

عاجل.. محامي كهربا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. ريال مدريد يقدم عرضًا مشروطًا لضم كريستيانو رونالدو

هل سيتم تأجيل مباريات الأهلي بسبب مونديال الأندية؟.. رد رسمي

عبدالله السعيد إلى الزمالك في يناير.. الحقيقة كاملة

عاجل.. مفاجأة بشأن مفاوضات ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو

شاهد.. أول تعليق من نقيب الموسيقيين بشأن رقص شيرين (فيديو)

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي

شكرًا للجمهور على حفاوة الاستقبال.. إلهام شاهين توجه الشكر للعراق أثناء تكريمها