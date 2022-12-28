حظوظ الزعيم عادل إمام في 2023

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن حظوظ الزعيم عادل قائلة: “أتوقع أن تكون صحته كويسة في عام 2023”.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن الزعيم بطبيعته يميل كثيرًا للعصبية، وسيكون معه كل الحظ إذا استطاع أن يتحكم في انفعالاته، وأن يظهر لباقة في التعامل، خاصة في الفترة من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر المقبل.

الهضبة عمرو دياب وكريم عبد العزيز



وتابعت: "الهضبة عمرو دياب، في عام 2023 بداية مرحلة جديدة بالنسبة له، يكون فيها أكثر إصرارًا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بأعمال فنية مختلفة يحقق من خلالها نجاحًا وتقدمًا".

وأشارت إلى أن النجم كريم عبد العزيز سوف يحمل له عام 2023 تغييرًا إيجابيًا وانتقالًا لمكانة أفضل، وقد يغير أسلوبه ويظهر بشكل جديد، أو يميل لتغيير أسلوب حياته.

حظوظ شيرين عبد الوهاب في العام الجديد

وقالت في وقت سابق إن الفنانة شرين عبد الوهاب في عام 2023 لديها عزلة، وابتعاد عن الأضواء وسوف تعاني في النصف الأول من العام من متاعب صحية ونفسية وخلافات زوجية.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية، أنه من المهم في هذه المرحلة أن يقف بجانبها المخلصون، وألا يتخلوا عنها في النصف الثاني من العام تبتعد عن الأضواء.

وأعربت عن أمنياتها ان تبتعد شرين وحسام حبيب عن الاضواء في عام 2023، مشيرة إلى أن حسام حبيب في عام 2023 لديه عزلة وابتعاد عن الأضواء في النصف الأول من العام يميل للعصبية وللانفعال والغضب بسرعة، في النصف الثاني من العام سيميل كثيرًا للابتعاد عن الأضواء.

وتابعت: "رغم الانجذاب الدائم بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أتوقع أن زواجهما لن ينجح للمرة الثالثة"، مشيرة إلى أن هناك إحباط دائم في هذه العلاقة، فكليهما ينتظر من الآخر شيئًا لا يجده.

النجوم الأكثر حظًا في 2023

وقالت عبير فؤاد، إن هناك تغير جذري في شكل العالم خلال عام 2023 مشيرة إلى أن توقعات الأبراج تشير كذلك إلى ارتفاع اسعار الذهب خلال عام 2023.

وأشارت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز واحمد عز وعمر دياب وسمية الخشاب وايمي سمير غانم الاكثر حظًا في عام 2023.

وتابعت: "الحظ سيلعب اكثر مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في عام 2023 ".

وأشارت إلى أن الملياردير الشهير ايلون ماسك مالك تويتر سيحقق مكاسب كبيرة في عام 2023.