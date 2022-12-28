مواليد الأبراج الأكثر تعرضًا للوعكات الصحية في 2023

يهتم الكثير منا بالبحث عن توقعات الأبراج 2023 وطالع كل برج في هذه السنه الجديدة، ويكون ذلك من باب التفاؤل بدخول عام جديد.

ويتمنى مطالعوا الأبراج أن يكون 2023 سعيد ومبشرًا بالخير واصطلاح الامور التي ربما اتعبت واثقلت كاهل الكثيرين ويأملون أن يكون العام الجديد ان تكون افضل من العام الماضي.

برج الحمل

على صعيد الصحة يجب على الحمل الاهتمام بشكل اكبر بصحته هذا العام لأنه معرض لكثير من النكسات الصحية وقد يحتاج في اوقات كثيره إلى من حوله لمعاونته على القيام من جديد في حال حدث وانتكست صحته، كما وينبغي الالتزام من جانبه بالأغذية الصحية والرياضة الدائمة.



برج الجوزاء

على صعيد الصحة ينصحك الفلك ان تحاول النوم بشكل اكبر ولساعات اطول مع دخول هذه السنه، كما وينصحك بالابتعاد عن الاجهاد في العمل وامام الحاسوب، والتقليل من الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي لإنه ا قد تسبب لك اضرارا صحيه لا تحمد عقباها فيما بعد.



برج الأسد

على صعيد الصحة ستكون أكبر مشاكلك الصحية هي ظغوطات العمل واوقاته المتقاربه التي قد تصيبك بالم وصداع في الراس بشكل دائم، وقد تحرمك في بعض الايام من النوم الهنيئ، حاول ان تكون منظما اكثر وان تنسق بين وقت العمل ووقت الاستراحه، فان لبدنك عليك حق.

برج العذراء

على صعيد الصحة حسب توقعات الفلك، فانت تتمتع بصحة مستقره هذه السنه جسميا، وماتحتاج ان تدير بالًا له، فهي صحتك النفسيه، فلا بد ان تتخلص قدر الامكان من المشاعر المزعجه وتعيش بعض الوقت مع نفسك ومع الامل بان غد سيكون افضل في كل شيئ.



برج القوس

على صعيد الصحة صحتك هذه السنة مستقره نوعا ما، الا إنه قد تصيبك بعض الوعكات الصحية التي تأتيك بسبب اهمالك لنفسك وصحتك وبعدك عن الماكولات الصحيه وانصبابك الدائم على العمل لاوقات متاخره دون الانتباه لما يحتاجه جسمك من غذاء وطاقة وراحة.



برج الحوت

على صعيد الصحة قد يرافقك الصداع الدائم والأرق هذا العام ايها الحوت، فلا تبدو ان الامور ستسير على خير في كثير من اوقات هذه السنه بالنسبة لصحتك، ويجب عليك ان لا تهمل الامر وتعرض نفسك على طبيب في حال ازدادت الامك وشعرت بعد الارتياح لوضعك الصحي.