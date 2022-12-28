رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

يبحث المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة على نتيجة القبول والرابط المتاح للاستعلام لمعرفة النتيجة النهائية للالتحاق بالكلية، حيث يوفر موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية الرابط والتفاصيل حول الالتحاق بكلية الشرطة، وهذا بعدما أكد اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة قبول الطلاب المتقديمن للالتحاق بكلية الشرطة، على أنه تم استخدام الحاسب الآلي فى انتقاء الطلاب المنضمين للأكاديمية خاصة ترتيب المجاميع.

رابط الإستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

أتاحت وزارة الداخلية، إمكانية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي ورقم الملف واستكمال الخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ويسهل على الطلاب المتقدمين معرفة النتيجة النهائية.

نتيجة كلية الشرطة 2023

وقال رئيس أكاديمية الشرطة، إن نحو 50572 طالبا تقدموا لكلية الشرطة للعام الدراسي 2023، مشيرا إلى أنه قد تم قبول 2950 منهم، كما وصل لكشف الهيئة 15850 طالبا، بينهم 4796 طالبا من الحاصلين على الثانوية و4206 من خريجي الجامعات، فيما تم قبول 2959 طالب بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية.

اعتماد نتيجة كلية الشرطة اليوم

ومن جهته، اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة كلية الشرطة 2023، اليوم الأربعاء تمهيدًا لإعلانها للمقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلهما، فيما اعتمد وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة من خريجي الكليات بقسم الضباط المتخصصين، بينما اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صباح اليوم، نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسي 2023.

إعلان نتيجة كلية الشرطة في مؤتمر صحفي ورسائل للطلاب

وأكد مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية الشرطة عن تطبيق المعايير أثناء الاختيار أفضل العناصر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن جري الاختبارات المتقدمين االطلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة بحد أدنى جيد كذا الحاصلون الثانوية العامة أو الأزهرية بتقدير عام 65٪.

وأشار مساعد وزير الداخلية بتقدم 50752 بقسم الضباط المتخصصين للالتحاق بكلية الشرطة وجرى اختيار افضل العناصر بينهم.

ومن المقرر إرسال رسائل لطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة خلال الساعات المقبلة لمعرفة النتيجة.