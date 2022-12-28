اعرف نتيجة كلية الشرطة 2023 الآن بالرقم القومي

نتيجة كلية الشرطة 2023، شهدت الساعات القليلة الماضية تزايدا بحثيا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة والأزهرية من تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة وذلك بعدما تم الإعلان عن اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2023 رسميًا وظهورها عبر موقع وزارة الداخلية.

نتيجة كلية الشرطة 2023

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة كلية الشرطة 2023 لقبول الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2022/2023، اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من ديسمبر الجاري، ليزيد البحث من قبل الطلبة وأولياء أمورهم عن النتيجة لمعرفة مصيرهم.

رابط نتيجة كلية الشرطة 2023

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 إلى جانب رصد كيفية الحصول عليها وتفاصيل اعتمادها بالمؤتمر الصحفي إلى عقد بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2023

وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023 لطلبة الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية فور اعتمادها بالرقم القومي وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع الوزارة الإلكتروني.

كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي

1- الدخول إلى رابط نتيجة كلية الشرطة 2023 عبر موقع الوزارة بالضط هنــــــــا.

2- تسجيل بيانات الطالب والدخول بحسابه المسجل على موقع الوزارة لمعرفة نتيجة كلية الشرطة 2023.

3- إدخال الرقم القومي والملف لمعرفة نتيجة كلية الشرطة 2023.

4- الضط على معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023.

وأوضح اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023 مركدا أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة 2022/2023، بلغ عددهم 50 ألفا و752 طالبا، قسموا على النحو التالي:

19 ألفا و788 طالبا من الثانوية العامة.

1569 طالبًا من الثانوية الأزهرية.

574 طالبا من الثانوية الأمريكية.

35 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين.

391 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 15.013 طالبًا، ومن الوجه البحري 2.209 طلاب، ومن الوجه القبلي 12.044 طالبًا، ومن محافظات القناة وسيناء 1486 طالبا، فور اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2023.