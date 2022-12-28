رابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي والملف

يبحث الكثيرون عن نتيجة كلية الشرطة 2023 ونتائج الاختبارات التي تم تأديتها من قبل طلاب الثانوية العامة والأزهرية وجميع المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد النتائج.

نتيجة كلية الشرطة 2023.. رابط مباشر

وأتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين وأولياء أمورهم إمكانية الاطلاع على نتيجة كلية الشرطة 2023 ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية وذلك بعدما اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2023

وأعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2023 لقبول الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2022/2023، اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من ديسمبر الجاري، ليزيد البحث من قبل الطلبة وأولياء أمورهم عن النتيجة لمعرفة مسقبلهم.

رابط نتيجة كلية الشرطة 2023

ورصد بوابة الفجر الإلكترونية لطلابنا الكرام وأولياء أمورهم رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 إلى جانب رصد كيفية الحصول عليها وتفاصيل اعتمادها بالمؤتمر الصحفي إلى عقد بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة.

معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023

ويمكن معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023 لطلبة الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية فور اعتمادها بالرقم القومي وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع الوزارة الإلكتروني.

كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي

1- الدخول إلى رابط نتيجة كلية الشرطة 2023 عبر موقع الوزارة بالضط هنــــــــا.

2- تسجيل بيانات الطالب والدخول بحسابه المسجل على موقع الوزارة لمعرفة نتيجة كلية الشرطة 2023.

3- إدخال الرقم القومي والملف لمعرفة نتيجة كلية الشرطة 2023.

4- الضغط على معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023.

وأوضح اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023 مركدا أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة 2022/2023، بلغ عددهم 50 ألفا و752 طالبا، قسموا على النحو التالي:

19 ألفا و788 طالبا من الثانوية العامة.

1569 طالبًا من الثانوية الأزهرية.

574 طالبا من الثانوية الأمريكية.

35 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين.

391 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

إجمالي المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة 2023

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 15.013 طالبًا، ومن الوجه البحري 2.209 طلاب، ومن الوجه القبلي 12.044 طالبًا، ومن محافظات القناة وسيناء 1486 طالبا، فور اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2023.

النسب المئوية للمتقدمين بشان نتيجة كلية الشرطة 2023

وجاءت نسب النجاح في نتيجة كلية الشرطة 2023 كالتالي: بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90٪ فأكثر 853 طالبًا، بينما وصل عدد الحاصلين على 80.1٪ إلى 90٪، بلغ 4 آلاف و54 طالبًا، أما عدد الطلبة الحاصلين على 70.1٪ وصل إلى 80٪، 9 آلاف و460 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65 % إلى 70 % 7990 طالبًا.