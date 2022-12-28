خبير أبراج يكشف مفاجآت ينتظرها برج الحمل في العام الجديد

مع اقتراب عام 2023، تواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع الدكتور رئيف رائف، أستاذ علم الطاقة والعلاج بالطاقة الحيوية، لمعرفة تفاصيل أكثرحول برج الحمل.

وكشف الدكتور رائف عن تفاصيل أكثر حول الأبراج وخاصة لمواليد برج الحمل، وما يُتعرضون إليه خلال العام المقبل، وكشف في تصريحات خاصة التفاصيل الكاملة حول مولود برج الحمل، وما سيواجه من مفاجآت وأزمات وعقبات، والأشهر المناسبة له والتي سيحقق فيها نجاحات كبيرة.

برج الحمل.. يحقق أمنياته أول 6 شهور من العام

قال خبير الأبراج في تصريحات خاصة لـ موقع الفجر الإلكتروني أنه يحقق برج الحمل أمنياته في النصف الأول من العام، وفي النصف الثاني، يكون الحظ الأقوى هو وضع المال، ولكن نُحذر برج الحمل تحذيرات أنه يجب أن ينتبه لوضعه الصحي لأن كوكب زحل بيت المتاعب،يكون في بيت المتاعب الثاني عشر.

الأشهر المناسبة لمواليد برج الحمل لعام 2023

وأكد أنه لا بد أن ينتبه برج الحمل على صحته وكلامه أكثر كما ينتبه أنه لا يثق بأي شخص هذا العام والأشهر المناسبة له هي شهور (1 و2 و3 و4 و6 و7 و11).

برج الحمل.. لا بد أن يخرج صدقات

وننصح برج الحمل أن ينتبه على صحته من كثرة أعداءه والمحيطين به، ومن مغامرات حيث لا يجب أن يثق في الناس بسهولة ولا بد أن يخرج صدقة أيضا، حسب قوله