تفاصيل ينتظرها مولود برج الثور في العام الجديد.. خبير أبراج يكشفها

يبحث مواليد برج الثور عن توقعات الأبراج لعام 2023، حيث يبحثون عن ما ينتظرهم في العام الجديد، وفقا لخبراء أبراج لكي تكون المعلومة صحيحة ومؤكدة، ومع اقتراب عام 2023، تواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع الدكتور رئيف رائف، أستاذ علم الطاقة والعلاج بالطاقة الحيوية، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول مواليد برج الثور والمنتظر لهم في العام الجديد.

برج الثور.. ضغوطات وخلافات مع الأصدقاء والسفر بعيدا

وقال إن مواليد برج الثور ينتظرهم في النصف الأول من العام حظ، ويكون مولود برج الثور لديهم حظوظ كبيرة من السفر لمسافات بعيدة والشفاء التام من الأمراض وسيكون عند مواليد برج الثور السكن فترة مناسبة.

وقال إن هناك منهم من يكون لديهم عمل بمؤسسة كبيرة ومنهم من سيكون لديه زواج في السر أو علاقة من وراء الكواليس والنصف الثاني من بعد 16 مايو سيكون عنده الـ Jupiter قوي جدا وأكثر حظا.

برج الثور مطلوب منه يخرج صدقات ويحترس من الأصدقاء

وكشف في تصريحات خاصة لـ الفجر الإلكتروني إن زحل سيُتعب برج الطور قليلا في الصداقات وفي عام 2023 ولا بد أن ينتبه من الصداقات حوله لأنه سيكون هناك ضغوطات من الأصدقاء ولكن كوكب الحظ «المشترى» سيدعمه أكثر ولكن سينتبه من أي خلافات وأي مسؤوليات ولا يهتم بالمشاكل مطلقا.

الأشهر المناسبة لمواليد برج الثور في العام الجديد

وأوضح أن الأشهر المناسبة له هي (2 و3 و5) وسيكون هناك تغيرات مهمة لبرج الثور في شهري (7 و8)