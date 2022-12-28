كل ما تود معرفته عن نتيجة كلية الشرطة 2023 ورابط الاستعلام

نتيجة كلية الشرطة 2023، اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة كلية الشرطة 2023، اليوم الأربعاء تمهيدًا لإعلانها للمقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلهما، كما اعتمد نتيجة كلية الشرطة من خريجي الكليات بقسم الضباط المتخصصين.

نتيجة كلية الشرطة 2023

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2023 والموعد ولا سيما بعد اعتماد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال انتقاء الطلاب عبر خاصية ترتيب المجاميع مستعينين بالحاسب الآلي، حسبما أكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة قبول الطلاب المتقديمن للالتحاق بكلية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة 2023 فور ظهورها

وقال اللواء أبو المكارم بعد اعتماد نتيجة كلية الشرطة 2023 إن 50572 طالبا تقدموا لكلية الشرطة للعام الدراسي 2023، لافتًا إلى أنه قد تم قبول 2950 منهم، حيث وصل لكشف الهيئة 15850 طالبا، بينهم 4796 طالبا من الحاصلين على الثانوية و4206 من خريجي الجامعات، مشيرا إلى أنه تم قبول 2959 طالب بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية.

معرفة نتيجة كلية الشرطة 2023

وأوضح مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي صباح اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية الشرطة، أنه تم تطبيق المعايير أثناء الاختيار أفضل العناصر، وإعلان نتيجة كلية الشرطة 2023 ومعايير الاختيار.

ومن المتوقع أن يم إرسال نتيجة كلية الشرطة 2023 للطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة عبر رسائل لطلاب خلال الساعات المقبلة لمعرفة النتيجة، مع إتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والذي يمكن الدخول إليها بالضغط هنـــــــــــا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

ووفرت وزارة الداخلية، للطلاب المتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي ورقم الملف واستكمال الخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023

ويتساءل المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023 والذي سيأي قريبا بعد اعتماد وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة، في خطوة تعتبر الأخيرة السابقة على الإعلام الرسمي عن نتيجة كلية الشرطة 2023 رسميًا من قبل وزارة الداخلية، ويتم إبلاغ الطلاب المقبولين بمجرد الإعلان عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023 عن طريق الرسائل النصية أو الاتصالات التليفونية.