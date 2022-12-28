الاسكان: استكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمناطق المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

وجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" ذى الطابع الحديث، المخصص لمحدودى الدخل، والذى يضم ٧٨ عمارة بإجمالي ١٨٧٢ وحدة سكنية بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بالمشروع.







وأكد المهندس أحمد على، ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق الرابط بين منطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، والذى يحقق سيولة مرورية أكبر بالمدينة بطول حوالى ١ كم، وبعروض تتراوح بين ٣٠ مترا و٥٠ مترا، حيث يجري حاليًا استكمال تنفيذ أعمال طبقة الأساس وتركيب البلدورة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الخُطة المتكاملة الجارى تنفيذها لربط المدينة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.







كما وجه رئيس جهاز العبور الجديدة، بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالحى الـ١٤، والتى تضم ٨٠٦ عمارات بإجمالى١٩٣٤٤وحدة بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية، و٤ مراكز طبية و٥ مدارس بمراحل مختلفة، و٤ حضانات و٢ ملعب خماسي ومخبز، موضحًا أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال استكمال طبقة الأساس بأماكن انتظار السيارات والطرق بالحى.