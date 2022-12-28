حظا على المستوي المهني والعاطفي.. توقعات برج الحمل 2023

يتوقع خبراء علم الفلك أن يكون مواليد برج الحمل هم الأكثر حظا على المستوي العاطفي والمهني في العام الجديد 2023، حيث يعتبر مواليد هذا البرج من الأشخاص الأكثر حظًا في المال والزواج والعمل، وتعرض بوابة الفجر في التقرير التالى توقعات برج الحمل للعام المالي الجديد 2023.

توقعات برج الحمل على المستوي المهني 2023

يتوقع خبراء الأبراج أن يكون علم 2023 مميزا على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل، فمن المتوقع حصول مواليد هذا البرج على ترقية عالية بفضل العمل الجاد، بجانب أن يحظى أصحاب برج الحمل على حياة مهنية جيدة لمواليد الحمل الذي يعملون في تكنولوجيا المعلومات، أو الآلات الثقيلة، أو السينما، وعلى الرغم من مواجهة الحمل للصعود والهبوط طوال العام، إلا إنه سيشهد الإنجاز والربح في النهاية.

توقعات برج الحمل عاطفيا في العام الجديد

يشير خبراء الأبراج إلى أن الحياة العاطفية لمولود برج الحمل ستكون أكثر روعة في العام الجديد، فقد رصد علماء الفلك، أن الشمس تتواجد في المكان الميمون لكوكب المشترى الذي يعد كوكب الحظ، ولذلك على الحمل أن يتمتع بالجرأة والشجاعة في الحب وليعلم بأن الحظ يدعمه فطلب الزواج سيكون مقبولا.

أما المتزوجين ستكون حياتهم العاطفية خلال شهر أغسطس العاطفية أكثر روعة في العام الجديد، وهي التوقعات السنوية التي رصدها علماء الفلك، فالشمس تتواجد في المكان الميمون لكوكب المشترى الذي يعد كوكب الحظ، ولذلك على الحمل أن يتمتع بالجرأة والشجاعة في الحب وليعلم بأن الحظ يدعمه فطلب الزواج سيكون مقبولا.