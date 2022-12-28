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البنك المركزي السعودي يعلن موعد بدء تطبيق إصلاحات بازل 3 الأخيرة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن البنك المركزي السعودي بدء تطبيق إصلاحات بازل 3 (الأخيرة) في البنوك المحلية بداية من مطلع الشهر المقبل.

وتستهدف تلك المرحلة من الإصلاحات رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها وخفض الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية.

كما تستهدف تعزيز رأس المال المبني على المخاطر عبر مراجعة إطار الرافعة المالية والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر.

وتماشيًا مع هذه الإصلاحات، حدثّ البنك إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية.

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