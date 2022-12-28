أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الأربعاء بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1803.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه إلى 1796 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة عند التسوية إلى 1815.8 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في الجلسة مما أثر على الطلب على الذهب.

وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وبلغ الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ نهاية يونيو حزيران بفضل أنباء عن تخفيف الصين لقيود الحجر الصحي، مما قد يزيد من عمليات شراء الذهب في أكبر مستهلك له.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي يصدر يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 23.5138 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1008.39 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1783.24 دولار للأوقية.