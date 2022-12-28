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عاجل.. السلع التموينية تشتري 200 ألف طن من القمح في مناقصة يمولها البنك الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 200 ألف طن من القمح الروسي.

تم تقسيم عملية الشراء على خمس شحنات بواقع 40 ألف طن لكل شحنة من المورد جرين فلاور بسعر 339 دولارا للطن شاملا الشحن. 

وسيكون الشحن خلال الفترة من الأول إلى 15 فبراير شباط 2023 والسداد عند الاطلاع.

وتأتي المناقصة في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي بقرض رقم إي.جي-9399.

 

القمح الروسي جرين فلاور برنامج دعم الأمن الغذائي وزارة التموين هيئة السلع التموينية

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