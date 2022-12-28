أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين المخاوف من ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في مقابل فرص تعافي الطلب على الوقود في البلد الآسيوي مع تخفيف قيود الجائحة هناك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 83.26 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 78.96 دولار للبرميل.

وقالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني في خطوة رئيسية على طريق تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

ومع ذلك، تواجه المستشفيات الصينية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19.

وأشار متعاملون إلى أن من المتوقع أن تكون أحجام التداول خلال هذا الأسبوع أقل من المعتاد مع اقتراب نهاية العام، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوى لهما في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي .

وفي غضون ذلك، قالت روسيا إنها تهدف إلى حظر مبيعات النفط اعتبارا من الأول من فبراير شباط للدول التي تلتزم بسقف أسعار الخام الذي فرضته مجموعة السبع في الخامس من ديسمبر كانون الأول، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل كيفية تطبيق الحظر.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع انخفاض مخزونات نواتج التقطير أيضا.