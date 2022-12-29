فيريرا يحدد حارس الزمالك امام الإسماعيلي

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بمحمد عواد حارس مرمى الأبيض، في مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.



وكان عواد يعاني من كدمة خفيفة، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.



قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

ويستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة للمباراة

وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره الإسماعيلي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21، بعد خوض 9 مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

