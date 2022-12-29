حازم إمام: هذا اللاعب "الأهلاوي" الوحيد الذي يصنع الفارق مع الزمالك

أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن هناك لاعب وحيد أهلاوي هو من يستطيع صناعة الفارق مع القلعة البيضاء.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc مصر: "رمضان صبحي هو الأهلاوي الوحيد الذي يعد انتقاله إضافة لنادي الزمالك".

ويلعب صبحي في صفوف نادي بيراميدز حاليًا بعد انتقاله من الأهلي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا.

وأضاف موضحًا خلافه السابق مع صبحي: "ليس هناك أي خلاف كان موقف وقوفه على الكرة في المباراة حيث ساعد اقترابه مني داخل الملعب على الحديث معه".

واختتم مشددًا على العلاقة الطيبة مع كل اللاعبين، ومعلنًا ندمه عن عدم الرحيل من الزمالك للاحتراف الخارجي.