التنمية الصناعية تسلم الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية للمستثمرين بمجمعي أسيوط وقنا

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للشباب لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل حقيقية في كافة محافظات الجمهورية، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم ١١١ وحدة صناعية بمجمعي أسيوط وقنا والتى قامت بطرحهم مؤخرًا أمام المستثمرين.

صرح بذلك المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحًا ان مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى المشروع دعمًا كبيرًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وخاصة بصعيد مصر لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب من أبناء الصعيد وكذا سائر محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى ان الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية تم طرحها بنظامى التمليك والإيجار، مضيفًا ان الهيئة تقوم بتسليم ٦٣ وحدة صناعية لصالح ٥٤ مستثمر بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، كما يتم تسليم ٤٨ وحدة صناعية لصالح ٣٨ مستثمر بمجمع منطقة "هو" بمحافظة قنا مخصص لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية.

وأوضح ان المجمعات الصناعية التى طرحتها الهيئة تتمتع بكافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات، مؤكدًا ان الهيئة توفر كافة التيسيرات والمساندة لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة وأيضًا تقديم الدعم الفنى والمتابعة المستمرة للمشروع في كافة مراحله وحتى بعد الإنتاج.