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العثور على جثة شاب بموقف سيارات بالشرقية

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جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بمركز أبو كبير التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب بموقف سيارات بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على جثة "أحمد أحمد محمد دويدار" 35 عاما بموقف سيارات قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير، وبه عدة إصابات في جسده.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابو كبير المركزي.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.

جثة الشرقية

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