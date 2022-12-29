يلا لايف الجديد new.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر مباراة zamalek كورة لايف هدف شيكابالا الان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.



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موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي الزمالك ضد نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



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-تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور– عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – يوسف حسن – يوسف أسامة نبيه



تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي — محمد نصر — محمد هاشم — حمدي النقاز

خط الوسط: عماد حمدي — صالح جمعة— عمر الوحش

خط الهجوم: أحمد مدبولي — باسم مرسي — ياو أنور.



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ويحتل فريق الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نظيره فريق الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة 6 نقاط.



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-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 1.

-تردد قناة أون تايم سبورت 1

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

