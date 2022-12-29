البورصة تنهي اخر جلسات عام 2022 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

أنهت مؤشرات البورصة المصرية آخر تعاملات جلسات عام 2022 على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شرائية واسعة من قبل العرب بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع.

وإنه ي المؤشر الرئيسي اخر جلسات 2022 على ارتفاع 0.14% إلى 14598.53 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني " ايجي أكس 70" متساوي الاوزان بنسبة 0.37% إلى 2801.93 نقطة، وارتفع المؤشر الاوسع نطاقا " إيجي أكس 100" بنسبة 0.35% إلى مستويات 4145.5 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه بالتداول على 1.0 مليار ورقة مالي من خلال تنفيذ 56.4 ألف عملية، وارتفعت 80 سهما بينما تراجع 62 سهم واستقر 59 سهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 167 مليون جنيه، والأجانب ايضا بصافي 19.4 مليون جنيه، بينما اشتري العرب بقيمة 147 مليون جنيه.