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نيوكاسل يرغب في ضم حريف ليستر سيتي

ليستر سيتي
ليستر سيتي

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اهتمام نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي في الفترة المقبلة.

 

نيوكاسل يرغب في ضم حريف ليستر سيتي
 

وأشار الصحفي البريطاني دين جونز إلى أن نيوكاسل يونايتد كان حريصًا على التعاقد مع ماديسون لبعض الوقت ولكن تم رفض عرضهم الأول على الرغم من أنه كان هدفًا هامًا للفريق.


وألمح دين جونز أن نيوكاسل يونايتد يتواجد  حاليًا في المراكز الأربعة الأولى ومع الإضافات الصحيحة الشهر المقبل سيلعبون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

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وأفاد دين جونز بأن ماديسون هو لاعب يملك نيوكاسل يونايتد فرصة رائعة للحصول عليه لكنه ستكون هناك حاجة إلى عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لجعل ليستر يتخلى عنه.
وأكد دين جونز أن نيوكاسل يونايتد يلاحق جيمس ماديسون وأن كلا الجانبين لديهما قرار هنا.


وأوضح دين جونز أن نيوكاسل يونايتد يحتاج إلى تقديم 60 مليون جنيه إسترليني من أجل ليستر لجعلهم يترددون ولكي يفكروا في هذا الأمر والمشكلة الثانية هل سيرحل ماديسون عن صفوف بريندان رودجرز وليستر في منتصف الموسم.

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