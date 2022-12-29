كورة اون لاين Zamalek موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم فى الدورى الممتاز ومعلق المباراة

يلتقي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الحالي ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر للمباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز يلا شوت.



- موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي



وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء الخميس في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة و9:00 بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.



- ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري



ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بعد 6 انتصارات و3 تعادلات ولم يهزم بينما يأتي نظيره الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بثلاثة وخسر 5 اخرين.



- آخر نتيجة لمباراة الزمالك في الدوري



وسقط الزمالك في فخ التعادل سلبيا مع المقاولون العرب في اللقاء الذي جمعهم بالجولة التاسعة من الايجيبشن ليج



- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي



وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع وبالتحديد على قناة on time sports 1 hd.



- تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الغني، الزناري، عبد المجيد.

خط الوسط: جابر، روقا، عاشور، فتوح.

خط الهجوم: زيزو، يوسف نبيه، يوسف حسن.



- معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي



وأسندت إدارة مجموعة أون تايم سبورت مهمة التعليق على أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى المعلق الشهير حاتم بطيشة ليعلق بأحداث اللقاء المرتقب بديربي ولاد العم.

