يلا كورة لايف مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد الإسماعيلي فى الدورى المصرى الممتاز رابط مباشر ON Sports

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس 29 ديسمبر، على أرضية ملعب «استاد القاهرة الدولي»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.



بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الزمالك والإسماعيلي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.



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وكان قد سيطر التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره المقاولون العرب، التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.



وخسر نادي الإسماعيلي أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، في مباراة الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري



وبهذا التعادل يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة 6 نقاط.



كورة لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري



التشكيل المتوقع للفريقين



وجاء التشكيل المتوقع للأبيض تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا أمام الدراويش كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور– عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – يوسف حسن – يوسف أسامة نبيه



فيما جاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي — محمد نصر — محمد هاشم — حمدي النقاز

خط الوسط: عماد حمدي — صالح جمعة— عمر الوحش

خط الهجوم: أحمد مدبولي — باسم مرسي — ياو أنور



يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتُنقل مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي عبر قناة On Time Sport 1 HD.

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

