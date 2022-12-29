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كورة Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر بجودة عالية لايف ON Zamalek

الفجر الرياضي
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على ستاد القاهرة الدولي لمواجهة فريق الإسماعيلي اليوم الخميس 29 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمتابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء اليوم الخميس 2022-12-29، لحساب منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023.


كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

 

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من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من شهر ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ويحتضن ستاد القاهرة أحداث اللقاء.


كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري
موقف الفريقين في الدوري المصري


يحتل الزمالك وصافة الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط، ويسعي الدراويش الفوز في هذه المباراة لتعويض نتائجه الضعيفة في الجولات الماضية، أما الزمالك يبحث عن الفوز أيضا لتخطي عقبة المارد الأحمر المتصدر، وتعويض نتائج الضعيفة في الجولة الماضية.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز


ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:-


حراسة المرمى:- محمد عواد
خط الدفاع:- عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح
خط الوسط:- محمد اشرف روقا - إمام عاشور
خط الهجوم:- أحمد سيد زيزو - يوسف حسن - يوسف اسامه نبيه

 

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وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني للدراويش المباراة بالتشكيل الآتي:-


حراسة المرمى:- محمد كوكو
خط الدفاع:- محمد دسوقي - محمد هاشم - محمد نصر - حمدي النقاز
خط الوسط:- عمر الوحش - عماد حمدي
الوسط المهاجم:- أحمد مدبولي - صالح جمعة - ياو أنور
خط الهجوم:- باسم مرسي


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي
تذاع احداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم اسبورتس، الحاصل على حقوق بث مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية.
 

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