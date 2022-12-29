يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم الخميس 29-12-2022 مباشرة عبر هذه القنوات المفتوحة ZAMalek ToDay

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الحالي وهي التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز يلا شوت.



- موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي



وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت السعودية والدوحة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.



- ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري



ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بعد 6 انتصارات و3 تعادلات ولم يهزم بينما يأتي نظيره الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بثلاثة وخسر 5 اخرين.



- اخر نتيجة لمباراة الزمالك في الدوري



وتعادل الزمالك سلبيا مع المقاولون العرب في اللقاء الذي جمعهم بالجولة التاسعة من الايجبشن ليج



- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي



وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع.



- تردد قناة اون تايم سبورتس على نايل سات



تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5



- تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الغني، الزناري، عبد المجيد.

خط الوسط: جابر، روقا، عاشور، فتوح.

خط الهجوم: زيزو، يوسف نبيه، يوسف حسن.

