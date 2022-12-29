رابط OnTime Sports بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 2022-2023

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس 29 ديسمبر، لحساب منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز



موقف الفريقين في الدوري المصري



يحتل الزمالك وصافة الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يقع الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، ويريد الدراويش الفوز في هذه المباراة لتعويض نتائجه السلبية في الجولات الماضية، أما الزمالك يبحث عن الفوز أيضا لتخطي عقبة المارد الأحمر المتصدر، وتعويض نتائج الضعيفة في الجولة الماضية.



موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز



من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن ستاد القاهرة الدولي احداث المباراة.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز



ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى:- محمد عواد

خط الدفاع:- عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح

خط الوسط:- محمد اشرف روقا - إمام عاشور

خط الهجوم:- أحمد سيد زيزو - يوسف حسن - يوسف اسامه نبيه



وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني للدراويش المباراة بالتشكيل الآتي:-



حراسة المرمى:- محمد كوكو

خط الدفاع:- محمد دسوقي - محمد هاشم - محمد نصر - حمدي النقاز

خط الوسط:- عمر الوحش - عماد حمدي

الوسط المهاجم:- أحمد مدبولي - صالح جمعة - ياو أنور

خط الهجوم:- باسم مرسي



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي



تذاع احداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم اسبورتس، الحاصل على حقوق بث مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية.

