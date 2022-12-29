يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الأسبوع العاشر للدوري المصري Yalla kora

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية روابط البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره نادي الإسماعيلي اليوم الخميس الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري



وتنطلق صافرة بداية أحداث مبارة الزمالك والإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي".



بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم



ومن المتوقع أن يدخل نادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المبارة أمام الدراويش بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور– عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – يوسف حسن – يوسف أسامة نبيه



فيما جاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي — محمد نصر — محمد هاشم — حمدي النقاز

خط الوسط: عماد حمدي — صالح جمعة— عمر الوحش

خط الهجوم: أحمد مدبولي — باسم مرسي — ياو أنور



يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس



ترتيب الفريقين في جدول الدوري



ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نادي الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة 6 نقاط.



كورة لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي



ومن المقرر أن تُنقل أحداث مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره نادي الإسماعيلي عبر قناة On Time Sport 1 HD.

