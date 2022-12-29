ناو live يلا شوت مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر yalla shoot اون سبورت || مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر دون تقطيع لايف

كورة لايف البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره نادي الإسماعيلي، حيث تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.



يلا شوت بث مباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي



انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من أجل مواجهة نظيره النادي الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.



وتقام أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره نادي الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي".



واستقر المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، على تشكيل فريقه الذي سيدخل به المواجهة النارية أمام الدراويش، وذلك بالتشكيل الآتي:-



في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور– عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – يوسف حسن – يوسف أسامة نبيه



وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يأتي تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي — محمد نصر — محمد هاشم — حمدي النقاز

خط الوسط: عماد حمدي — صالح جمعة— عمر الوحش

خط الهجوم: أحمد مدبولي — باسم مرسي — ياو أنور



بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نادي الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة 6 نقاط.



ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد انتهت أحداث المباراة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره المقاولون العرب، التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبي.



ووقع نادي الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، في مباراة الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

