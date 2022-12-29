الشوط الأول ŇÔŴ 1st.. بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر

يحرص موقع "الفجر الرياضي" عارف تلبية مطالب متابعيها ومشاهديها، في مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، والتي تقام مساء اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري.



وتأمل القلعة البيضاء في الخروج من السقوط المفاجئ الذي شهده الفريق في المواجهة الأخيرة أمام منافسه نادي المقاولون العرب، بعد التعادل السلبي الذي شهده اللقاء.



- رابط بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري



ما هو توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

وتنطلق أولى دقائق مواجهة المتعة الكروية بين الدراويش ونادي الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الإيجيبشن ليج 2022-2023.



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تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإسماعيلي

محمد عواد في حراسة المرمى.

حسام عبد المجيد ومصطفي الزناري وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.

أحمد فتوح وأمام عاشور ومحمد اشرف روقا وسيد نيمار في خط الوسط.

احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ويوسف اسامه نبيه في خط الهجوم.



تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك

حارس المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز

خط الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي

خط الوسط المهاجم: أحمد مدبولي وصالح جمعه وياو أنور

خط الهجوم: باسم مرسي.



- كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري



ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 24 نقطة

2- فيوتشر 22 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5-الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- غزل المحلة 17 نقطة

7- المقاولون العرب 12 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

9- طلائع الجيش 12 نقطة

10- المصري البورسعيدي 11 نقطة

11- أسوان 9 نقاط

12- فاركو 8 نقاط

13- سموحة 8 نقاط

14- الداخلية 7 نقاط

15- حرس الحدود 7 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- الإسماعيلي 6 نقاط.



- دون تقطيع رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة على الأقمار الصناعية، في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية، والتي يمكنكم متابعتها عبر الترددات الآتية:



تردد قناة ON Time Sport 1 أون تايم سبورت الجديد



القمر: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2:

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

