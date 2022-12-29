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ON SPORTS بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري.. فيريرا يعلن التشكيل باربع تغييرات وميدو يتحدى بهذا التشكيل

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي، في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، والتي تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري.


وترغب كتيبة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في استغلال تعادل متصدر الترتيب وغريمه التقليدي النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا، بعد التعادل سلبيا دون أهداف.


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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الفارس الأبيض ضد نادي الاسماعيلي، في قمة الأسبوع العاشر من الإيجيبشن ليج 2022-2023، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.


وواجه الزمالك سوء حظا كبيرا في مواجهة الجولة السابقة من البطولة، بعد وقوعه في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي المقاولون العرب.


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تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإسماعيلي في الدوري المصري
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عبدالغني - أحمد فتوح
خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور- عمرو السيسي
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

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تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد الزمالك في الدوري


حارس المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز
خط الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي وأحمد مدبولي وصالح جمعه وياو أنور.
خط الهجوم: باسم مرسي.


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ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري
وتحتل كتيبة الفارس الأبيض هذا الموسم حتى الآن بعد مرور 9 جولات، المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما يتزيل الدراويش جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، برصيد 6 نقاط، بعد خسارة 5 مواجهات والتعادل في 3 وتحقيق الانتصار في مواجهة وحيدة.


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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي
وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.
 

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