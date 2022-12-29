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لايف Zamalek مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد الإسماعيلي فى الدورى المصرى الممتاز الشوط الثاني|| LINE مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدورى دون تقطيع

الفجر الرياضي
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.


موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات.


في حين يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط في الموسم الحالي، حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

 

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كورة لايف موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر


ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الزمالك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري المصري.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة.

 

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يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي


تُذاع أحداث المباراة التي ستجمع الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس 1 باعتبارها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والإسماعيلي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عبدالغني - أحمد فتوح
خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور- عمرو السيسي
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه
 

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