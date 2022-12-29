زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين.

وارتفعت مخزونات النفط 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر كانون الأول إلى 419 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 195 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأفادت الإدارة بأن عمليات مصافي الخام ارتفعت بمقدار 173 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي (TADAWUL:2030) 1.1 نقطة مئوية.

وأضافت أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 223 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة بواقع 500 ألف برميل.

كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 300 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 120.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها مليوني برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 1.33 مليون برميل يوميا.