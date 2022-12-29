أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع تراجع سعر الدولار عقب صدور بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع سعر الدولار بعدما أشارت بيانات طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكية، فيما خفف القلق من زيادات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية العام القادم.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت تسعة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر كانون الأول. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1817.30 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1841 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1826 دولارا.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق الاستراتيجيين لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إن البيانات الأمريكية أدت إلى بعض الضعف في الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة، مما تسبب في تحول اتجاه الذهب، مضيفا أن التعاملات كانت ضعيفة من حيث الحجم بسبب عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

ويتجه الذهب الفوري أيضا نحو تسجيل مكاسب ربع سنوية بنحو 9.5 بالمئة، مع ارتفاع الأسعار بنحو 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر أيلول بدعم آمال في أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقفز الذهب في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر بسبب تخفيف الصين لقواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة كوفيد، لكن الشكوك حول البيانات الرسمية دفعت بعض الدول إلى فرض قواعد سفر جديدة على الزوار القادمين من الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 في المئة إلى 23.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 4.6 في المئة إلى 1054.32 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 في المئة إلى 1814.75 دولار.