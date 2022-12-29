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هبوط صادرات الغاز الروسية لأوروبا لأقل مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


هبطت صادرات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا لأقل مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي خلال 2022، وفقًا لبيانات غازبروم وحسابات رويترز.

ويأتي الانخفاض بعدما قطع أكبر مستورديها وارداتهم بسبب الصراع الراهن بين موسكو وكييف.

وصرح أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي للشركة بأن صادرات غازبروم إلى الدول خارج الاتحاد السوفيتي (سابقًا) ستصل إلى 100.9 مليار متر مكعب هذا العام، وهو أقل مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتشكل تلك الأرقام تراجعًا بنحو 45% من مستويات 185.1 مليار متر مكعب المسجلة في 2021.

وكانت صادرات غازبروم المباشرة إلى ألمانيا توقفت في سبتمبر أيلول بعد انفجار خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وكانت صادرات الغاز الروسية عبر نورد ستريم 1 سجلت مستوى قياسي العام الماضي بواقع 59.2 مليار متر مكعب.

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