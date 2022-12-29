فيضانات وانزلاقات التربة تودي بحياة 39 في الفيليبين

تسبّب انزلاق للتربة بمصرع 4 أشخاص في جنوب الفلبين، وعثر على شخصين قضيا غرقًا قرب نهر حسب ما أعلنت الشرطة الخميس، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 39 على الأقلّ في البلاد التي تشهد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الأيام الماضية.

وتواصل السلطات عمليات البحث للعثور على 20 شخصًا على الأقلّ في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في عطلة عيد الميلاد وتسبّبت بفيضانات وبحوادث انزلاق للتربة في مناطق في وسط البلد وجنوبه.



وقالت الشرطة إن 4 أشخاص كانوا يصطادون السمك على مجرى مائي في مقاطعة دافاو الشرقية في جزيرة مينداناو الجنوبية، الأربعاء، عندما طمرهم انهيار للتربة.

