تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ أحمد عز أثناء وضع بصمته على حائط الشهرة بموسم الرياض

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للنجم أحمد عز، وهو يضع بصمته على حائط الشهرة في موسم الرياض.

ولاقت الصورة التي نشرها آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاعلًا من قبل جمهور النجم الذين أشادوا بمشاركته في موسم الرياض.

عز يشكر تركي آل الشيخ

وقدم الفنان أحمد عز، في وقت سابق الشكر لـ تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك بعد دعوته لتقديم عرض مسرحية جديد لثاني مرة، والعرض الجديد بعنوان مسرحية "هادي فالنتاين" المقرر عرضها على أرض المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر أحمد عز فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات تويتر، وقال:" أنا بشكر هيئة الترفيه السعودية على الدعم وأنا سعيد إني بشارك في موسم الرياض لتاني مرة، ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: أنت فنان كبير، يا أهلًا بيك في المملكة العربية السعودية وإن شاء الله ربنا يوفقك في المسرحية وأنا كلي ثقة في ذلك".

مسرحية "هادي فالنتاين"

كما نشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض البوستر الدعائي لمسرحية "هادي فالنتاين"، التي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 30 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل، وتضم المسرحية العديد من الفنانين، أبرزهم أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، وتارا عماد.

يذكر أن تقدم المسرحية ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعلى هامش احتفالات رأس السنة، ويتم حاليا إجراء البروفات النهائية هناك قبل انطلاق العرض.

مسرحية علاء الدين

جدير بالذكر أن هذا العمل هو الثاني علي التوالي الذي يجمع بين الثنائي أحمد عز وتارا عماد فقد شارك مسبقًا في مسرحيته “ علاء الدين”عام 2019، وشارك فيها كل من محمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم، وإخراج مجدي الهواري.

آخر أعمال أحمد عز



يذكر أن أحمد عز، شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار" مع كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وإيمان العاصي ومحمد رياض وخالد الصاوي وصبري فواز وآخرين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.