ماذا تخبئ لك توقعات برجك في 2023؟

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2023

ونوفر لكم في بوابة الفجر الإلكترونية حظك اليوم وتوقعات الأبراج في 2023 على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2023، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج.



توقعات الابراج 2023 برج الحمل

على صعيد الحب إنه ا سنة الرومانسية والاستقرار لمولود برج الحمل، والفلك ينصحك بالخوض في اي تجربة عاطفية تشعر بالارتياح تجاهها، فان طاقتك العاطفية تزداد هذا العام بشكل مضاعف، ويالتأكيد هيا سنة السعادة والاستقرار العاطفي وربما سنة الزواج أو الارتباط لمولود الحمل.



على صعيد العمل كل الطاقات الايجابية في العمل لصالح مولود الحمل هذا العام، ولكن يجب عليه المثابرة واختيار مهنه عملية يوجد بها حركه دائمة، والابتعاد عن الاعمال المكتبية والتي قد تظطر الحمل للجلوس خلف الحاسوب لساعات كثيره، فإنه لن يكون محظوظا بها.



على صعيد الصحة يجب على الحمل الاهتمام بشكل اكبر بصحته هذا العام لأنه معرض لكثير من النكسات الصحية وقد يحتاج في اوقات كثيره إلى من حوله لمعاونته على القيام من جديد في حال حدث وانتكست صحته، كما وينبغي الالتزام من جانبه بالأغذية الصحية والرياضة الدائمة.

توقعات الابراج 2023 برج الثور

على صعيد الحب يميل برج الثور هذه السنة ” الاعزب “إلى الدخول في الكثير من العلاقات العاطفيه بحماس ولا يعرف ماذا يريد، واما برج الثور المرتبط فإنه يكون شديد الرومانسية في اول شهور السنة، ويحب ان يدلل الشريك كثيرا ويشعره بأهميته في حياته.



على صعيد العمل قد يتسنى لمولود الثور مع دخول فصل الربيع انجاز مشروع شخصي يسهل عليه الادخار وتوفير المال للفتره المقبله، ويبدو إنه سيحقق امرًا ما كان عالقا لفتره طويله وسينجح في الامر بفضل صبره وحكمته ونظرته الثاقبه.



على صعيد الصحة من المشهور عن مواليد برج الثور قوتهم وصحتهم البدنية الجيده، فهو في هذا العام يتحمل كثير من الشمقه والتعب وتمر به ظروف صحيه صعبه الا إنه يتخطاها على خير مايرام، وينصحه الفلك بالتعرض لاشعة الشمس كل فتره لإنه ا مفيده لصحته وتجديد حيويته.

توقعات الابراج 2023 برج الجوزاء

على صعيد الحب مولود الجوزاء في هذه السنة فائق الرومانسية ومفرط الحساسية تجاه الحبيب والشريك، وتجده في بعض الايام يشتاق للماضي والحب والمشاعر ويشعر بشكل دائم باحتياج للحضن والكلام الجميل والرومانسي، ويقدمه للشريك ايضا بشكل مكثف



على صعيد العمل يهتم الجوزاء في هذا العام بالتحصيل والتجميع للمال اكثر منه للعمل على جني المال وحسب، وتراه يخطط للمستقبل ولحياة مستقره ماديا، ونظرته تصبح اكثر حكمه في طريقة استخدام الاموال وصرفها بعيدا عن التبذير والترف

على صعيد الصحة ينصحك الفلك ان تحاول النوم بشكل اكبر ولساعات اطول مع دخول هذه السنه، كما وينصحك بالابتعاد عن الاجهاد في العمل وامام الحاسوب، والتقليل من الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي لإنه ا قد تسبب لك اضرارا صحيه لا تحمد عقباها فيما بعد.

توقعات الابراج 2023 برج السرطان

على صعيد الحب يبدو ان علاقات الحب لك ايها السرطان هذا العام ستكون معقده وغير مفهومه من قبلك، فبالرغم من كونك حساسا ورومانسيا الا انك لن تستطيع التحكم بمشاعرك في كثير من الاوقات، وستظن في وقت ما انك بحاجه إلى المساعده، فلا تطلبها الا من الذين تثق بهم وبرايهم.



على صعيد العمل سوف تتمكن من تنظيم الكثير من الامور المؤجله والمبعثره في حياتك المهنيه مع دخول العام الجديد، كما ويتوقع لك الفلك المرور ببعض لحظات الفشل في تدبير امور المنزل والمصاريف الماديه المتبوعه له، واستمرار احتياجك إلى تطوير مهنتك وعملك واكتساب خبرات جديده ممن حولك.



على صعيد الصحة يتمتع مولود السرطان بصحة جيده هذا العام، الا إنه يوجد بعض المشكلات في المعده والتي سيتمكن من ايجاد حلا لها بمجرد العنايه بشكل دوري بالاغذيه التي يتناولها وطبيعة الفيتامينات التي سيحتاجها جسمه مع مرور الوقت.

توقعات الابراج 2023 برج الأسد

على صعيد الحب عاطفتك هذه السنه ستكون في مكانه خاصه جدا، وسوف تجد من خلالها الماوى والراحه والاطمئنان، كما ينبأك الفلك بانك ستعيش بعض الوقت في مغامرات رائعه مع الشريك أو الحبيب، وستجد كثير من الامور التي كانت تنقصك بهذا الحب الكبير والمشاعر الجياشه.



على صعيد العمل النجاح والسلطه وقوة الشخصيه واكتساب المال هما من نصيب الاسد هذا العام، والفلك يحذر من التبذير في الاموال المكتسبه من العمل لدى مولود برج الاسد، لإنه سيحتجها في كثير من الامور العالقه فيما بعد، عليك بالتحلي ببعض الاقتصاد ايها الاسد.



على صعيد الصحة ستكون اكبر مشاكلك الصحيه هي ظغوطات العمل واوقاته المتقاربه التي قد تصيبك بالم وصداع في الراس بشكل دائم، وقد تحرمك في بعض الايام من النوم الهنيئ، حاول ان تكون منظما اكثر وان تنسق بين وقت العمل ووقت الاستراحه، فان لبدنك عليك حق.

توقعات الابراج 2023 برج العذراء

على صعيد الحب ستبصح مولود العذراء هذا العام اكثر مرونه عاطفيًا، وبامكانك مواجهة التحديات مع الشريك، وسوف تحتاج إلى التحدث بشكل مستمر مع الحبيب أو الشريك في علاقتكما ومشاكلها أو المشاكل الخارجيه لكي تحلانها سويًا



على صعيد العمل سوف تكون حصتك من العمل ايها العذراء مركزه جدا هذا العام، حيث سوف تكون معظم الوقت منشغلا ولاكنك سعيد ايضا بهذا العام، فهو من الامور المحببه اليك والتي تفعلها برغبه ونشوه دون الضجر منها في اي وقت كان.



على صعيد الصحة حسب توقعات الفلك، فانت تتمتع بصحة مستقره هذه السنه جسميا، وماتحتاج ان تدير بالًا له، فهي صحتك النفسيه، فلا بد ان تتخلص قدر الامكان من المشاعر المزعجه وتعيش بعض الوقت مع نفسك ومع الامل بان غد سيكون افضل في كل شيئ.

توقعات الابراج برج الميزان

على صعيد الحب تعيش اوقات رائعة مولود الميزان هذه السنة مع الشريك، وان كنت اعزب فسوف تجد تؤام روحك وسيكون هو الذي يتمتع بكل مواصفات الشريك المناسب لك، حيث يخبرك الفلك بان السعاده ستخطو اليك اولى خطواتها هذا العام من خلال حظك العاطفي.



على صعيد العمل تمر باوقات صعبه قليلا في العمل، ويحتاج منك مجهودات مضاعفه هذا العام بالمقارنه مع العام الماضي، الا انك ستجد الكثيرين حولك يريدون مساعدتك ويبذلون جهدهم للتخفيف عنك، وهذا ماسيجعل بعض ايام العمل حماسية ومختلفه بسبب التعاون فيما بينك وبين الاصدقاء والزملاء المخلصين.



على صعيد الصحة تحتاج إلى تفريغ الكثير من الطاقه السلبيه حتى تمضي قدمًا، وسيكون ذلك سهلا من خلال انجازك بعض التمارين الرياضيه والمشي لامتار طويله، ينصحك الفلك بعدم اهمال صحتك وتاجيل مشروع الدخول في تمرينات يوميه إلى وقت اخر، لانك ستندم بعد ذلك.

توقعات الابراج 2023 برج العقرب

على صعيد الحب قد لا تبدو فكرة جيده، ان تؤجل الحب الحقيقي لوقت لاحق، فحينما يقابلك وتشعر به إنه هذا ماتريده رغم الاختلافات الكثيره بينكم، تشبث به وحاول ان تكون على طبيعتك لكي تفهم الطرف الاخر بشكل جليّ، ولا تتسرع في الحكم عليه.



على صعيد العمل عام 2020 من اكثر الاعوام حظا عليك ماليا، حيث يمكنك الانتقال لوظيفة افضل أو الحصول على ترقيه في وظيفتك الحالية، ولكن عليك الحذر من الاسراف والتبذير، وكن حذرا من الاشخاص الذين يريدون استغلالك في كثير من المواقف في العمل وخارجه.



على صعيد الصحة معظم المشاكل الصحيه التي قد تمر بك هذا العام ايها العقرب، ستكون بسبب القلق الدائم والوضع النفسي لك، وهو الامر الذي قد يجلب لك التوتر ومشاكله الصحيه الكثيره ومنها القولون العصبي، فكن حذرًا، فان الصحة تاج على رؤوس الاصحاء.

توقعات الابراج 2023 برج القوس

على صعيد الحب هذه السنة ستكون مؤرقه لك بعض الشيئ مولود القوس عاطفيا، حيث يكون فكرك مشغول بمخططاتك وطموحاتك العمليه، فتنشغل كثيرا عن الانتباه لوضعك العاطفي ومع الشريك، ومع هذا تجد الامور رائعه حينما تقتربان من بعضكما، ولا يمنعك ذلك من مصارحته بشكل دائم عما يضايقك منه.



على صعيد العمل عليك التفكير بشكل جدي ايها القوس في وضعك المالي هذا العام، ومحاولة الاقتصاد في كثير من المصاريف حتى لاتتعبك الظروف الماديه التي قد تقابلك بشكل مفاجئ في وقت اخر من هذا العام، كما ويخبرك الفلك بان موسم الربيع سيكون موسم نجاح واعمال استثمارية قويه في حياتك المقبله.



على صعيد الصحة صحتك هذه السنة مستقره نوعا ما، الا إنه قد تصيبك بعض الوعكات الصحيه التي تاتيك بسبب اهمالك لنفسك وصحتك وبعدك عن الماكولات الصحيه وانصبابك الدائم على العمل لاوقات متاخره دون الانتباه لما يحتاجه جسمك من غذاء وطاقه وراحه.

توقعات الابراج 2023 برج الجدي

على صعيد الحب ابتعد ايها الجدي عن التقلبات المزاجيه مع الحبيب والشريك، وكن ناضجا في علاقتك معه، فقد يؤدي الامر اخيرا إلى دمار هذه العلاقه، حاول ان تتصرف بحكمة اكبر وان تكون شخصا مسؤولًا.



على صعيد العمل لا تتبع الاخرين في مجريات حياتك العملية، فقد يسببون لك الضرر ولا تسلم من العواقب بعدها، حاول ان تكون عمليات وحذرا بذاتك، وابذل مجهودات اكثر خلال هذا العام، لكي تستطيع ان تكسب جيدا من خلال عملك وتسدد ماعليك من ديون.



على صعيد الصحة وضعك الصحي مستقرًا نوعا ما هذا العام ايها الجدي، وربما سيرك على برنامج غذائي صحي هو السبب، وهو البدايه نحو حياه صحيه افضل، ويشجعلك الفلك على ممارسة الرياضه ايضا ومحاولة الخروج في الهواء الطلق والمشي على شاطئ البحر قدر المستطاع.

توقعات الابراج ٢٠٢٣ برج الدلو

على صعيد الحب ستشعر في مع بداية هذا العام انك تعيش حالة حب حقيقي، ولكنك ستحتاج ان تتاكد من الطرف الاخر، من مشاعره واخلاصه لك، كما ولا بد ان تتخلص من كل ذكرياتك القديمه ان كنت تريك البدء من جديد فعلا وخوض تجربة حب وارتباط مختلفه.



على صعيد العمل ستحظى ايها الجدي بفرصة حقيقية هذا العام لتغيير اتجاهك المهني والعملي، وتحويله لـ الافضل وستجد الفرص اكثر من اي سنة مضت بخصوص اختيار طبيعة عمل ملائمة لشخصيتك وميولك والجوانب الاخرى ومنها الماديه.



على صعيد الصحة وضعك الصحي هذا العام سيكون ربما سيئًا الا انك اقوى من ان يهزمك المرض أو تتخطاك صعوبات الالم، وسوف يتوجب عليك خلال فترات متباعده زيارة طبيب مختص لمعالجة اي مرض قد يصيبك فجاة، فلا تهمل الامر واتبع تعليمات الطبيب بحذافيرها.

توقعات الابراج 2023 برج الحوت

على صعيد الحب هذ العام هو عام الحب والصداقه مع الشريك ايها الحوت، وربما لن تتمكن من الارتباط الرسمي خلال هذا العام بسبب بحثك عن كثير من المميزات المثاليه في شريك حياتك والتي ربما يصعب عليك ايجادها في الوقت الراهن.



على صعيد العمل في بداية هذه السنه سوف تشعر ان احلامك في طريق النجاح الصحيح وإنه ا سوف تتحقق، الا انك ستكتشف فيما بعد حاجتك للمثابره اكثر وبان الامر ليس سهلا كما كنت تظن، ولا بد عليك من التفكير مرتين قبل اتخاذ اي قرار بخصوص عملك، كن حريصا على اختيار الصواب.



على صعيد الصحة قد يرافقك الصداع الدائم والالارق هذا العام ايها الحوت، فلا تبدو ان الامور ستسير على خير في كثير من اوقات هذه السنه بالنسبه لصحتك، ويجب عليك ان لاتهمل الامر وتعرض نفسك على طبيب في حال ازدادت الامك وشعرت بعد الارتياح لوضعك الصحي.