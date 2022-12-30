عزلة وخلافات زوجية!.. خبيرة أبراج تكشف حظوظ شيرين عبد الوهاب في 2023

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنتظرها في عام 2023 عزلة، وابتعاد عن الأضواء وسوف تعاني في النصف الأول من العام من متاعب صحية ونفسية وخلافات زوجية.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية، أنه من المهم في هذه المرحلة أن يقف بجانبها المخلصون، وألا يتخلوا عنها في النصف الثاني من العام تبتعد عن الأضواء.

وأعربت عن أمنياتها أن يبتعد الثنائي شيرين وحسام حبيب، عن الأضواء في عام 2023، مشيرة إلى أن حسام حبيب في عام 2023 أيضا ستكون لديه عزلة، ففي النصف الأول من العام يميل للعصبية وللانفعال والغضب بسرعة، بينما في النصف الثاني من العام سيميل كثيرًا للابتعاد عن الأضواء.

وتابعت: "رغم الانجذاب الدائم بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أتوقع أن زواجهما لن ينجح للمرة الثالثة"، مشيرة إلى أن هناك إحباط دائم في هذه العلاقة، فكليهما ينتظر من الآخر شيئًا لا يجده.

النجوم الأكثر حظًا في 2023



وقالت عبير فؤاد، إن هناك تغير جذري في شكل العالم خلال عام 2023 مشيرة إلى أن توقعات الأبراج تشير كذلك إلى ارتفاع اسعار الذهب خلال عام 2023.

وأشارت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز واحمد عز وعمر دياب وسمية الخشاب وايمي سمير غانم الاكثر حظًا في عام 2023.

وتابعت: "الحظ سيلعب اكثر مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في عام 2023 ".

وأشارت إلى أن الملياردير الشهير ايلون ماسك مالك تويتر سيحقق مكاسب كبيرة في عام 2023.

2023 لا تحمل عصا سحرية للتغير

وقالت خبيرة الأبراج، إن عام 2023 لا تحمل عصا سحرية لتغير ما يحدث ولكن سيكون بها الكثير من الايجابيات، مشيرة إلى أن هناك انفراجة كبيرة لأصحاب برج الدلو في عام 2023.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن علم التنجيم حظي بشعبية كبيرة من قِبل بعض العلماء والباحثين الذين قاموا بتخصيص فصول عن علم التنجيم في كتبهم وأعمالهم، كما أنهم عرفوا كلمة أبراج بأنها "الصعود أو تصاعد مدار الشمس".

وتابعت: "الأبراج الأكثر حظا خلال 2023، هم برج الجدي وبرج الثور وبرج السرطان وبرج الحمل، وفي المقابل الأبراج الأقل حظا هذا العام هم، برج الجوزاء وبرج القوس وبرج الحوت مواليد العشرية الأولى من 19 فبراير إلى 1 مارس، وذلك لدخول زحل إلى برجهم."