جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة 30-12-2022 إقامة العديد من المواجهات في مختلف المنافسات، على رأسها الدوري الإنجليزي والإسباني والدوري السعودي، إلى جانب إقامة العديد من مباريات الدوري الصري.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم إقامة مباراتين في الدوري المصري بين سموحة وغزل المحلة، والبنك الأهلي والمقاولون العرب، كما تبدأ منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي بـ3 لقاءات، الأول يجمع الفتح والفيحاء، والعدالة ضد الوحدة وتتختم المباريات بمواجهة الشباب مع الاتفاق، مع انطلاق منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي بخوض مواجهتين أهمها لقاء ليفربول ضد ليستر سيتي مساء اليوم، ومواجهات الدوري الإسباني على رأسها مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الجمعة 30-12-2022 والقنوات الناقلة في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الجمعة 30-12-2022 في الدوري المصري

مباراة سموحة وغزل المحلة

تنطلق مباراة سموحة وغزل المحلة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على On Time Sport HD 2.

مباراة الأهلي والمقاولون

تبدأ مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على On Time Sport HD 1.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي

مباراة الفتح والفيحاء

تقام مباراة الفتح والفيحاء في 02:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 03:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC Sport HD.

مباراة الوحدة والعدالة

وتنطلق مباراة الوحدة والعدالة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC Sport HD.

مباراة الشباب والاتفاق

وتقام مباراة الشباب ضد الاتفاق في تمام 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 08:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC Sport HD.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مباراة وست هام ضد برينتفورد

تقام مباراة وست هام يونايتد أمام برينتفورد في تمام 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مباراة ليفربول وليستر سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباراة خيتافي وريال مايوركا

تنطلق مواجهة خيتافي أمام ريال مايوركا في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD.

مباراة قاديش وألميريا

وتلعب مباراة قادش وألميريا في 08:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD.

مباراة سيلتا فيجو وإشبيلية

سيلتا فيجو ضد إشبيلية في تمام 08:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في تمام الـ10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD.