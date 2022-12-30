حقيقة رفض نانسي عجرم الغناء مع نوال الزغبي

تصدرت المطربة نانسي عجرم اليوم الجمعة، الموافق الـ30 من ديسمبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ترددت أنباء عن وجود خلاف بينها وبين نوال الزغبي، بسبب رفضها الغناء معها.

نانسي عجرم ونوال الزغبي

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة وجود خلافات بين المطربتين نانسي عجرم وصديقتها نوال الزغبي، وصحة رفض الأولى غنائها مع الثانية، الأمر الذي دعا نانسي عجرم إلى تبيان حقيقة الأمر وردت على تلك الأقاويل.

حقيقة خلاف نانسي عجرم ونوال الزغبي

ومن جانبها نفت النجمة نانسي عجرم ما يتم تداوله عبر مختلف مواقع الواصل بشأن رفضها الغناء مع الفنانة نوال الزغبى وذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

خلافات نانسي عجرم ونوال الزغبي

وقالت نانسي عجرم إن ما يتم تداوله بشأن رفضها الغناء مع زميلتها نوال الزغبي لا يخرج عن كونه شائعات، ممضيفةً: "هيدا الكلام غلط ومرفوض وما بيشبه الناس اللي بيحبوني.. وبتمنى ما إنجبر ردّ مرة جديدة على حكي من هالنوع.

علاقة نانسي عجرم بالفنانين

وأكدت نانسي عجرم أن علاقتها بكل الفنانين جيدة مضيفة: "كل الفنانين مشاركين "سوا" بهالليلة وسوا رح نقدم أحلى حفلة بعيدًا عن كل الحكي اللي طلع أو معقول يطلع".

نانسي عجرم وأولى حفلاتها في مصر

وحلت الفنانة نانسي عجرم ضيفة عل برنامج "سهرانين" الذي يذاع عبر فضائية "on e"، حيث كشفت تفاصيل أغنية "أنا مصري" التى غنتها للمنتخب المصرى فى 2006، ببطولة إفريقيا التي أقيمت بالقاهرة، موضحةً أن أول حفلة غنتها كانت فى مصر وحققت نجاحا كبيرا حينها، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

نجاح أغنية أنا مصري لـ نانسي عجرم

وأشارت نانسي عجرم إلى أنه بعد نجاح حفلتها الأولى في مصر توالت عروض الحفلات عليها ما دفعها إلى عمل أغنية تقدمها لمصر على سبيل الهدية، مضيفةً: "أول ما سمعت أغنية "انا مصرى"، دخلت قلبى وغنتها والأغنية وشها كان حلو على المنتخب المصري وحقق 3 كؤوس إفريقية"، حيث توج المنتخب الوطني المصري بلقب 2006 و2008 و2010 تحت القيادة الفنية للمدرب الكبير حسن شحاتة.