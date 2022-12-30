بنك الشعب الصيني يقوم بأكبر عملية ضخ نقدي أسبوعي قصير الأجل منذ 2019



عزز بنك الشعب الصيني دعم السيولة هذا الأسبوع من خلال إجراء أكبر ضخ نقدي أسبوعي من خلال أداة سندات قصيرة الأجل منذ عام 2019 لمساعدة المؤسسات المالية على التحرك بسلاسة خلال نهاية العام.

هذا وضخ المركزي الصيني 183 مليار يوان، أو ما يعادل 26.28 مليار دولار، من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام في عمليات السوق المفتوحة وفقًا لبيان.

وعزا بنك الشعب الصيني عملية ضخ السيولة لـ "الحفاظ على مستوى سيولة ثابت بنهاية العام".

ومع استحقاق 2 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي الجمعة 30 ديسمبر، ضخ بنك الشعب الصيني 181 مليار يوان خلال يوم، وجلبت العروض النقدية الأسبوعية عبر أداة السيولة هذه 975 مليار يوان، وهو المبلغ الأكبر منذ يناير 2019.