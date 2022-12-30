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أسهم أوروبا تتجه نحو إنهاء عام مضطرب على انخفاض

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة 30 ديسمبر في آخر جلسة تداول في عام صعب اتسم بتوترات جيوسياسية وتنامي المخاوف من الركود مع تشديد البنوك المركزية في أنحاء العالم للسياسة النقدية.

وانخفض المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.4% في تعاملات ضعيفة بسبب موسم العطلات، في حين ألقت زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في الصين بظلالها على توقعات ضبابية بالفعل للنمو العالمي.
             
ويتجه المؤشر صوب إنهاء العام منخفضا 12.1%.

هذا وانخفضت أسهم قطاع شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، ومنها إل.في.إم.إتش التي نزل سهمها 0.7% وإيرميس التي تراجع سهمها 1.4 بالمئة.
             
وأثرت أسهم شركات الصناعة على المؤشر، ونزل مؤشرها الفرعي 0.4% في حين انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7% متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.
             
وكانت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة قد صعدت أمس الخميس لتسير على درب مكاسب نظيراتها في وول ستريت بعد أن أشارت بيانات البطالة الأميركية إلى أن الرفع الحاد للفائدة الأميركية ربما يكون قد بدأ يؤثر سلبا على قوة سوق العمل.

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