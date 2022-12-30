أسعار الذهب تتوجه للانخفاض للعام الثاني على التوالي بفعل ضغوط رفع الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 30 ديسمبر لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

هذا وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1818.64 دولار للأونصة عند الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1824.60 دولار.



ويتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.6% مع بروز دولار كملاذ آمن مفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة الاتحادية. وحقق مؤشر الدولار أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأجنبية.



ومع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر أيلول، وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء فصلي لها منذ يونيو حزيران 2020، على أمل أن يبطئ الفدرالي الأميركي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة.



هذا ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر أيلول بعد أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها.



وتزيد المعدلات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 23.97 دولار واستقر سعر البلاتين عند 1054.86 دولار ولم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر عند 1814.75 دولار.



ويتجه كل من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي، بينما يتجه البلاديوم نحو انخفاض سنوي 4%.