منى فاروق تطلب الدعاء تعرف على السبب

طلبت الفنانة الشابة مني فاروق عبر مواقع التواصل الإجتماعي الدعاء لها وذلك بعد إجراءها عملية في عينها قائلة" الحمد لله على كل حال وشكرا لكل اللي سأل عليا اسفه لو مبردش على التليفون عشان عيني مبقتش كويسة ادعولى "طلبت الفنانة الشابة مني فاروق عبر مواقع التواصل الإجتماعي الدعاء لها وذلك بعد إجراءها عملية في عينها قائلة" الحمد لله على كل حال وشكرا لكل اللي سأل عليا اسفه لو مبردش على التليفون عشان عيني مبقتش كويسة ادعولى"

آخر أعمال الفنانة مني فاروق

يذكر أن آخر أعمال منى فاروق في الدرامية التليفزيونية مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد.

قصة مسلسل أيام

في إطار درامي، يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في اﻻستيلاء على ثروته.

أبطال مسلسل أيام

يشارك في بطولة المسلسل حورية فرغلي، شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي.