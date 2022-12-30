حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع راموس

أشارت تقارير صحفية إلى وجود رغبة من قبل سيرجيو راموس المحترف الإسباني بصفوف باريس سان جيرمان في الانضمام إلى نادي النصر السعودي.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي النصر السعودي يسعى سيرجيو راموس؛ ليكون مع زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، إذا تمت صفقة التعاقد مع الهداف البرتغالي الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.



وخاض راموس مع باريس سان جيرمان 21 مباراة الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.



ويذكر أن المدافع المخضرم سيرخيو راموس سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في منتصف عام 2023 المقبل.



كما أكدت الصحف العالمية اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

