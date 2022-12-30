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مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي كورة سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق اليوم الجمعة 30-12-2022، أولى مباريات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يأتي على رأسها مباراة ليفربول وليستر سيتي.

يدخل ليفربول مباراة اليوم منتشيا بالفوز على نظيره أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة السابقة في البريميرليج.

بينما يخوض ليستر سيتي مباراة اليوم، جريحا بعد الخسارة بلاثية نظيفة أمام نيوكاسل يونايتد.

خلال السطور التالية، نقوم باستعراض كل ما تريد معرفته حول مباراة ليفربول اليوم

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

المباراة

الموعد بتوقيت مصر

ليفربول وليستر سيتي

العاشرة مساءًا

القناة الناقلة للمباراة

المباراة

القناة الناقلة

ليستر سيتي ضد ليفربول

بي أن سبورتس 1 اتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى:

أليسون بيكر.

خط الدفاع:

أرنولد- فان دايك- ماتيب- تسيميكاس.

خط الوسط:

ألكانتارا- فابينيو- تشامبرلين.

خط الهجوم:

محمد صلاح- نونيز- كارفاليو.

معلق مباراة ليفربول اليوم

المباراة

المعلق

ليفربول ضد ليستر سيتي

حسن العيدروس

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

الفريق

المركز

عدد النقاط

ليفربول

السادس

25 نقطة.

ليستر سيتي

الثالث عشر

17 نقطة.

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