يلا شوت الجديد بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وبلد الوليد | Yalla Shoot New مشاهدة أهم مباريات اليوم ريال مدريد ضد بلد الوليد يلاشوت جوال دون تقطيع لايف رابط yallashoot الدوري الاسباني

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يعتمد مدربو كرة القدم على تشكيلات معينة، تتناسب مع اللاعبين وقدراتهم داخل الملعب، حيث يلعب التشكيل والتكتيك الصحيح دورًا كبيرًا وحاسمًا في تحقيق الفوز، تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.