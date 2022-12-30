ناو الان ŇÔŴ 1st دون تقطيع.. بث مباشر ليفربول وليستر سيتي يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم 2022-12-30 يلا شوت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.



كورة لايف.. بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي



موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول مع نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي



وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريقأستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



يلا لايف الجديد بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي



تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون — جويل ماتيب — فيرجيل فان دايك — جو جوميز

خط الوسط: فابينيو — تياجو ألكانتارا — جوردان هندرسون

خط الهجوم: كارفاليو — داروين نونيز — محمد صلاح



يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي



ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم، وهو في المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.



كورة لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وكذلك سيتم بث مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر قناة Bein Sports 1 HD Premium.

