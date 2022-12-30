لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم 2022-12-30 يلا شوت || الان ŇÔŴ 1st دون تقطيع.. بث مباشر ليفربول وليستر سيتي يلا شوت live Shoot

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح نظيره ليستر سيتي اليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الجاري على استاد "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.



ويقدم لكم الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وقطر ولبنان، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات والعراق، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



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ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع لقاءات والتعادل في أربع مباريات وخسارة مثلهما، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة تسع مباريات.



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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، ربيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينهو، ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كارفاليو



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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول مع نظيره ليستر سيتي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا قناة bein Sports Premium1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي بعض القنوات الأخرى المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة البريميرليج.

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

